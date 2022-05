Adeptos vão poder "pegar" na Taça de Portugal... a qualquer distância

Iniciativa é acessível através da utilização de um filtro específico na página oficial do Canal 11 no Instagram

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai possibilitar, através da tecnologia de realidade aumentada, que os adeptos "peguem" no troféu da Taça de Portugal a qualquer distância do Estádio do Jamor, anunciou, este sábado, o organismo.

A inédita iniciativa, comunicou a FPF, "lança uma experiência em realidade aumentada que possibilita a todos os portugueses terem a Taça de Portugal Placard nas suas mãos", sendo feita em parceria com a empresa AKT Creative.

Os adeptos que pretendam "pegar" no troféu e observar, em tamanho real, os detalhes do objeto que consagra o vencedor da prova-rainha de Portugal, devem utilizar um filtro específico na página oficial do Canal 11 na rede social Instagram.