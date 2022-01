Adeptos do Leça tristes com mudança: "O Barcelona jogou num sintético..."

João Rocha e Gonçalo Brás escreveram um manifesto que contesta o jogo com o Sporting em Paços.

Em Leça da Palmeira há "uma contestação muito grande" pelo facto de o jogo com o Sporting, dos quartos de final da Taça de Portugal, ter sido transferido para Paços de Ferreira, por ser considerado uma partida de alto risco.

João Rocha e Gonçalo Brás colocaram mãos à obra e estiveram até às três da manhã de quarta-feira a escrever um manifesto intitulado "dois pesos, duas medidas", que enviaram para as redações. Contactado por O JOGO, João Rocha explicou o sentimento entre os leceiros. "As pessoas estão muito incomodadas porque há cerca de 23 ou 24 anos que não tínhamos um jogo desta dimensão no nosso estádio", refere. "Já se fizeram várias partidas da I Liga em Leça da Palmeira e não compreendo como é que não há um esforço da Federação Portuguesa de Futebol e do Sporting para se valorizar um espetáculo que é o futebol. Dou um exemplo, a esta hora [ontem] o Barcelona está a jogar no Linense, para a Taça do Rei de Espanha, clube que tem um campo sintético. O Sevilha foi jogar a um campo sem bancadas", exemplificou.

A falta de iluminação adequada é um dos motivos, igualmente contestado por João Rocha. "Compreendo que o Sporting é um grande, mas o Paredes veio a Leça da Palmeira às 14h00 de uma quinta-feira. A iluminação não era ligada há quatro anos, testaram-na nos últimos dias, as pessoas gravaram vídeos e é impossível dizerem-me que aquela iluminação não serve", critica. "Está a tirar-se o futebol aos adeptos. São 45 quilómetros para Paços de Ferreira, a meio da semana, para uma massa associativa envelhecida que vai chegar a casa por volta da meia-noite", termina.