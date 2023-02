Adepto com paragem cardiorespiratória no Braga-Benfica

À passagem do minuto 19, um adepto afeto ao Braga teve de ser evacuado

A primeira parte do encontro ficou marcada por um momento de clara preocupação fora das quatro linhas.

À passagem do minuto 19, um adepto afeto ao Braga teve de ser evacuado do recinto numa maca, depois de ter sido assistido desde o início do jogo, sem que se soubesse a causa do mal-estar. O momento aconteceu quando as bancadas começavam a ficar compostas.

Mais tarde, o Braga informou os jogadores que o adepto sofreu uma paragem cardiorespiratória, tendo o adepto sido transportado para o hospital de ambulância.