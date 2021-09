Académico de Viseu vence Ferreira de Aves e segue na Taça

Redação com Lusa

Luisinho, aos 97, marcou o golo que valeu o apuramento para os viseenses.

O Académico de Viseu, da Liga SABSEG, venceu este sábado o Ferreira de Aves, equipa do Campeonato de Portugal, por 1-0, após prolongamento, e apurou-se para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, em futebol.

Luisinho, aos 97, marcou o golo que valeu o apuramento para os viseenses, num jogo onde o Ferreira de Aves resistiu até ao prolongamento, numa altura em que jogava apenas com 10, depois da expulsão de Moamed Silla no período de compensação da partida, aos 90+3.

Houve "casa cheia" para assistir ao dérbi distrital, com o Académico de Viseu a ser mais dominador na primeira parte, mas a primeira grande oportunidade de golo foi para a equipa do Ferreira de Aves com Okenwa, aos 37 minutos, a rematar muito forte, e colocado, a obrigar Ricardo Janota a uma grande defesa.

Na resposta, aos 39 minutos, Fernando Ferreira cruzou e Lúcio, de "bicicleta", rematou à barra da baliza do Ferreira de Aves.

No segundo tempo, Zé Gomes, que tinha apostado num 11 inicial com 10 jogadores diferentes em comparação com a equipa que venceu em Matosinhos o Leixões, por 4-1, lançou alguns dos habituais titulares e o Ferreira de Aves foi obrigado a recuar.

Aos 78 minutos, João Vasco enviou a bola à barra da baliza do Ferreira de Aves e no minuto seguinte foi Tiago Correia que, em boa posição, cabeceou junto ao poste.

Aos 81 minutos, um mau atraso de Nuno Tomás deixou Rafinha isolado, mas o jogador do Ferreira de Aves dominou mal a bola e Ricardo Janota evitou o golo.

No prolongamento, aos 97, Luisinho, lançado no prolongamento pelo técnico Zé Gomes, apareceu sobre a direita na área e rematou, forte e cruzado, sem hipótese de defesa para André Lopes.

Em vantagem no marcador, e com mais um jogador em campo, o Académico de Viseu controlou a partida até final.

Jogo no Estádio Montrangão, em Sátão, Viseu.

Ferreira de Aves - Académico de Viseu, 0-1 (após prolongamento).

Ao intervalo: 0-0.

No final do tempo regulamentar: 0-0.

No final da primeira parte do prolongamento: 0-1.

No final do prolongamento: 0-1.

Marcadores:

0-1, Luisinho, 97 minutos.

Equipas:

- Ferreira de Aves: André Lopes, David Aguiar, Filipe Soares, Miguel Rodrigues, Samuel Njoh, Moamed Silla, José Henriques (Xico Leão, 83), Frank Okenwa, Felisberto (Tiago Gonçalves, 91), Gonçalo Duarte (Rafinha, 76, Rafael Melo, 116) e Diogo Bondoso (Tiago Henriques, 76).

(Suplentes: Bastos, Rafael Melo, Tiago Henriques, Xico Leão, Tiago Gonçalves, Rafinha e Tiago Figueiredo).

Treinador: Rui Almeida.

- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Musa Yahaya, Tiago Correia, Nuno Tomás, Lúcio Fernandes (Tety, 72), Fernando Ferreira (Renteria, 55), Ericson (Paná, 55), Famana Quizera (Luisinho, 91), Igor Milioransa, André Claro (Pedro Monteiro, 116) e Kerim Çakar (João Vasco, 55).

(Suplentes: Domen Gril, Tety, Renteria, João Vasco, Pedro Monteiro, Luisinho e Paná).

Treinador: Zé Borges.

Árbitro: João Pedro Afonso (Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ericson (12), Kerim Çakar (28), Moamed Silla (30), Filipe Soares (62), Musa Yahaya (85), Tety (87). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Moamed Silla (90+3), Frank Okenwa (107) e Tiago Gonçalves (113).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.