Ac. Viseu bate Académica e é o primeiro apurado para os "oitavos" da Taça

A jogar em casa, a equipa do Fontelo foi autoritária e venceu os estudantes por 3-0.

O Académico de Viseu tornou-se esta sexta-feira na primeira equipa a garantir o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao receber e vencer a Académica por 3-0, em partida da quarta eliminatória.

No Estádio do Fontelo, o defesa Pica inaugurou o marcador aos 20' e o avançado ganês Ayongo aumentou a vantagem, com um bis, aos 23' e aos 64', em confronto da quarta eliminatória da prova, em que o segundo classificado da II Liga saiu derrotado de forma clara pelo 17.º e penúltimo colocado.

No 'clássico das Beiras', jogado no Estádio do Fontelo, em Viseu, prevaleceu assim a eficácia do Académico, que venceu em casa pela primeira vez esta época.

Na primeira vez que rematou à baliza, o Académico de Viseu marcou, por Pica, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, aos 20'.Três minutos depois, na sequência de um livre, Ayongo aproveitou uma saída em falso de Daniel Azevedo, e limitou-se a rematar para a baliza deserta, aumentando para 2-0.



Na segunda parte, em desvantagem e sem capacidade para incomodar Ricardo Fernandes, Rui Borges, treinador da Académica, mexeu na equipa ao minuto 62, com a entrada de Sanca, mas Ayongo bisou logo a seguir e deixou os viseenses ainda mais tranquilos no jogo.

Académico de Viseu - Académica, 3-0

Estádio do Fontelo, em Viseu.

Árbitro: João Bento (AF Santarém)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fábio Vianna (19') e Bouldini (54).

Ao intervalo: 2-0

Marcadores: Pica, (20'), Ayongo (23' e 64').

Académico de Viseu: Ricardo Fernandes; Tiago Mesquita, Mathaus, Pica e Jorge Miguel;, Zimbabwe, Fernando Ferreira (André Carvalhas, 78') e Paná (Diogo Santos, 72'); Yuri Araújo (Luisinho, INT), João Vasco e Ayongo (Carter, 78').

Treinador: Pedro Duarte.

Académica: Daniel Azevedo; Fabinho (Sanca, 62'), Ricardo Dias, Rafael Vieira e Fábio Vianna; Mimito, Guima (Chaby, 74') e Traquina; João Mário (Mike, 74'), Fabiano e Bouldini.

Treinador: Rui Borges.