"A vitória do Nacional foi justa e podia ter acontecido em 90 minutos"

Redação com Lusa

Declarações de Filipe Cândido, treinador madeirense, após o Casa Pia-Nacional (2-5 após prolongamento), partida relativa aos quartos de final da Taça de Portugal.

Passagem: "Tendo em conta a nossa época, esta vitória foi a recompensa de muito trabalho. Os rapazes tiveram um comportamento digno. Tivemos de ser sempre muito crentes no que estávamos a fazer. É o culminar de um trajeto que tem sido muito sério da nossa equipa em todas as competições".

O que pediu aos jogadores? "Pedi aos jogadores que fossem sérios e competitivos. Assim, seria possível ter sucesso. Os jogadores são os grandes obreiros desta passagem".

​​​​​​​Vai defrontar Braga ou Benfica nas "meias": "Ainda nem sabemos quem vai ser o nosso adversário [nas meias-finais]. Sabemos que irá vestir de vermelho [Braga ou Benfica], mas não sabemos qual. Os miúdos foram falando nisso. Será uma tarefa muito difícil, independentemente do adversário".

​​​​​​​As meias-finais vão ser disputadas a duas mãos: "Quando começámos sabíamos que as regras estão assim definidas. Vamos ter de jogar. Com as meias-finais a uma mão é possível, mas a duas é sempre mais difícil. Vamos procurar a visibilidade que esta fase nos dá".

​​​​​​​Casa Pia: "Deixo uma palavra ao Casa Pia. É uma equipa que tem empolgado na I Liga. É um adversário ao qual é difícil de fazer golos e isso valoriza ainda mais o que fizemos. Fomos capazes de suster o adversário. Jogadores, muitos deles vindos de escalões inferiores, não acreditavam que podiam estar a vencer 2-0 o Casa Pia ao intervalo. A vitória foi justa e podia ter acontecido em 90 e não 120 minutos. Aproveitámos a vantagem numérica para construir um resultado mais dilatado".