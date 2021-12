A reação de Ricardo Sousa, treinador do Mafra, ao sorteio da Taça de Portugal

Ricardo Sousa, treinador do Mafra

A equipa da Liga SABSEG deslocar-se-á ao Algarve para defrontar o Portimonense.

Ricardo Sousa, treinador do Mafra, reagiu esta segunda-feira ao sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal, que ditou um duelo com o Portimonense, da Liga Bwin, no Algarve.

"Vai ser um jogo difícil, já sabíamos que não teríamos um jogo fácil, dificilmente seríamos favoritos neste sorteio", começou por dizer o técnico a O JOGO, admitindo depois ter ficado triste por não ter a oportunidade de jogar em casa.

"Fico triste porque gostava que o jogo fosse em casa para oferecer uma prenda aos nossos adeptos, sabemos das dificuldades, mas vamos à luta porque acreditamos muito no que valemos", concluiu.