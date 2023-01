"A nossa estratégia inicial acabou por ruir com aquele golo do Grimaldo"

Declarações de Tiago Margarido, treinador varzinista, após o Varzim-Benfica (0-2), jogo relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Derrota: "Acreditávamos que quanto mais tempo atrasássemos o primeiro golo do Benfica, mais os iríamos deixar intranquilos, para tentar aproveitar isso. O Benfica acabou por desbloquear cedo o jogo com aquele golo de livre do Grimaldo, e a nossa estratégia inicial acabou por ruir. Após o intervalo, quisemos ser mais ambiciosos, pressionámos o adversário e conseguimos criar algum ascendente e oportunidades. As alterações que fizemos na equipa tiveram que ver com a parte estratégica, o mesmo acontecendo durante o jogo, para tentarmos colocar diferentes dificuldades a Benfica".

Balanço do percurso na Taça: "Depois de termos eliminado o Feirense, da II Liga, o Sporting, e hoje termos ombreado com o Benfica, deixa-nos orgulhosos e otimistas quanto ao futuro. Sabíamos que seria difícil chegar o Jamor, mas estamos confiantes no nosso objetivo, que é a subida de divisão [na Liga 3]".

Ludovic terminou a carreira e vai integrar equipa técnica do Varzim: "Ludovic terminou hoje a sua carreira como jogador porque a sua condição física não lhe permite estar ao melhor nível. Será integrando na equipa técnica, como meu adjunto. Dou-lhe os parabéns pelo seu percurso como atleta, e desejo agora as maiores felicidades para esta nova fase da carreira".