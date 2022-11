Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

ENTREVISTA, PARTE II - Ricardo Sousa, treinador do Mafra, é de uma família de futebolistas. O melhor de todos foi o pai, António Sousa, admite o técnico que na terça-feira defronta o FC Porto na Taça de Portugal.

António Sousa, pai de Ricardo, venceu a Taça de Portugal como técnico do Beira-Mar; como jogador foi campeão europeu pelo FC Porto, em 1987, e internacional. Afonso, o filho, também médio, no Lech Poznan, passou pela B SAD e ganhou a Youth League pelos dragões.

"O melhor de todos foi o pai Sousa", diz Ricardo. "Foi quem conseguiu mais títulos, um dos melhores jogadores portugueses de sempre. A história que o nome Sousa fez no FC Porto jamais será apagada", ajuíza, pronto para "os mesmos palcos" pisados como jogador.

A palestra mais fácil do míster

Ricardo tem um plantel motivado para o jogo. O importante é fazer os atletas acreditar que podem bater-se de igual para igual.

"Esta é a palestra mais fácil para um treinador. Em termos motivacionais temos de fazer muito pouco. Se os jogadores não estiverem motivados para este jogo, não estarão para nenhum. O que temos de trabalhar é, principalmente, o fator anímico, fazê-los acreditar que têm qualidade para disputar todos os duelos individuais. Se começarmos a ganhar duelos individuais enquanto os minutos vão passando, vamos ganhando arcaboiço, sabendo que temos de abdicar um bocadinho dos nosso princípios. Gostamos de pressionar alto, forte, mas contra uma equipa como o FC Porto não vamos fazer isso. Vamos com as nossas armas e com o nosso processo bem definido", aponta.