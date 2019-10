José Mota, treinador do Chaves, disse que a vitória sobre o Boavista foi justa.

Análise: "Quando fazemos uma boa semana de trabalho, estamos mais próximos de facilitar o jogo, e foi o que se passou. Os jogadores trabalharam imenso, com um comportamento muito bom. É também mais fácil trabalhar sobre vitórias e a equipa deu uma resposta capaz, pelo momento que atravessa e pela qualidade que tem. Foi um jogo extremamente disputado, com muita entrega de ambas as equipas. Durante a primeira parte não foi muito bem jogado, com a ocupação dos espaços no meio-campo, mas na segunda parte o Chaves foi claramente melhor, tivemos as melhores oportunidades, os corredores funcionaram melhor e tivemos boas oportunidades para resolver o jogo durante o período dos 90 minutos. No prolongamento, foi evidente a nossa melhoria, continuámos a ser melhores e só após o nosso golo o Boavista criou a oportunidade de golo e fez o empate. Fez-se justiça com o golo do Medina, a eliminatória ficou em nossa casa e foi muito merecida."

Bolas paradas: "Contra equipas como o Boavista, a quem é extremamente difícil marcar golos com movimentos ofensivos, cada vez dá mais frutos as bolas paradas. Temos que o fazer e tirar partido e fizemos, tornando o guarda-redes do Boavista a figura do encontro. É fruto do nosso trabalho."

Quarta vitória consecutiva: "O que resta da época é muito e o importante é vencermos seja qual for a prova. A equipa têm estado muito focada em todos estes momentos, Taça da Liga, Taça de Portugal e campeonato e o objetivo é melhorármos cada vez mais."