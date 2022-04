Ricardo Sousa realça "avalanche" ante o Tondela: "Se tivéssemos marcado o penálti..."

Ricardo Sousa, treinador do Mafra

Declarações do treinador do Mafra após a eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal, ao empatar (1-1) na segunda mão com o Tondela, após o derrota (3-0) na primeira mão

Superação necessária: "Vínhamos com um resultado extremamente desagradável da primeira mão e precisávamos de um grande nível de superação perante um Tondela que vinha defender. Mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores e do que fizemos. Não fizemos o mais fácil, que era empurrar as bolas lá para dentro."

Muitas ocasiões para marcar: "Podíamos ter a eliminatória do nosso lado no início da segunda parte, tal era a avalanche que estávamos a ter. Não abdicamos do nosso processo e foi esse processo que mais uma vez dignificou o Mafra. Estou triste pela eliminação, mas orgulhoso pelo trajeto e por termos ajudado o Mafra a subir estes degraus."

Influência do penálti: "A grande penalidade falhada foi o momento do jogo, porque se tivéssemos marcado o Tondela ia passar por dificuldades. Fomos superiores em tudo, mas falhando tantos golos fica difícil conseguir ganhar. Criámos muito e isso deixa-me orgulhoso. Este grupo de trabalho está a fazer de mim um treinador melhor."