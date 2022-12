Vitória de Guimarães e B SAD empatam na Taça da Liga

Vitória de Guimarães e B SAD ficaram matematicamente afastados dos quartos de final da Taça da Liga.

O Vitória de Guimarães e a B SAD ficaram esta quinta-feira matematicamente afastados da Taça da Liga, após terem empatado 2-2, resultado que garantiu ao Boavista o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento para a fase seguinte.

Os vimaranenses passaram a somar dois pontos e os azuis um, enquanto os boavisteiros têm seis, com uma jornada por se disputar, depois de um jogo em que a formação da Liga Bwin esteve a vencer por duas vezes, com golos de Anderson, aos 14 minutos, e de Jota Silva, aos 36', e a equipa do segundo escalão respondeu com tentos de Danny, aos 29', e de Chico Teixeira, aos 45'.

Os minhotos abriram a contagem num ataque desenhado ao primeiro toque, por Hélder Sá, Janvier e Mikey Johnston até à conclusão de Anderson Silva, em disparo cruzado e rasteiro, mas o protagonista da primeira metade foi o guarda-redes vitoriano, Celton Biai, ao defender um trio de ocasiões claras dos azuis.

O guardião luso-guineense negou o golo a Kikas aos quatro minutos, num lance em que o ponta de lança seguia isolado, e aos 27', num remate em arco que sacudiu para o poste, antes de travar um cabeceamento de Edgar Pacheco, aos 28', e de sofrer o empate, num cabeceamento ao segundo poste de Danny Henriques em que ainda tocou na bola, após canto.

Permeável aos ataques rápidos da B SAD, a equipa anfitriã retomou a iniciativa atacante e colocou-se de novo em vantagem quando Bruno Gaspar cruzou com rigor para o cabeceamento certeiro de Jota Sila, mas a equipa treinada por Nandinho aproveitou uma perda de bola do vitoriano Dani Silva para Chico Teixeira se isolar e desviar fora do alcance de Celton Biai perto do intervalo.

O jogo mudou de feição na segunda parte, com os azuis a recuarem para a sua área e os vitorianos a circularem a bola no meio-campo adversário em busca de nova vantagem, mas sem sucesso, apesar das ocasiões criadas nos 25 minutos finais.

Rúben Lameiras ameaçou num remate à entrada da área, aos 65 minutos, e André Silva cabeceou em posição privilegiada para defesa de Gonçalo Tabuaço, aos 74', antes de Tounkara falhar de cabeça em posição frontal, aos 89', e do guarda-redes "azul" se esticar para negar o golo a Rúben Lameiras, aos 90+4 minutos.