Vítor Martins: "Temos de nos agarrar às coisas positivas que fizemos"

Vítor Martins, treinador do Leixões

Declarações de Vítor Martins, treinador do Leixões, após a derrota com o Feirense no Grupo G da Taça da Liga

Desilusão: "O que me custou é que fizemos tudo, andámos sempre perto da vitória, mas a finalização nãos nos permitiu vencer".

Derrota: "Arriscámos na parte final, porque só nos interessava vencer e tivemos duas oportunidades claríssimas para conseguirmos a vitória. Sentimos que falhámos o apuramento e as coisas foram sempre muito difíceis para nós, mas temos de nos agarrar às coisas positivas que fizemos".