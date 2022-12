Vilafranquense e B SAD despedem-se da Taça da Liga com empate sem golos

Com este resultado, as equipas, que entraram em campo já sem hipóteses de apuramento para a próxima fase, despediram-se da competição com dois pontos conquistados.

O Vilafranquense e a B SAD empataram sem golos em jogo da terceira e última jornada do Grupo F da Taça da Liga, disputado este domingo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Com este resultado, as equipas, que entraram em campo já sem hipóteses de apuramento para a próxima fase, despediram-se da competição com dois pontos conquistados.

O jogo entre o quinto e o 16.º classificado da II Liga começou com 11 minutos de atraso, sendo que a primeira parte foi pautada pelo equilíbrio. Ainda assim, as melhores ocasiões pertenceram à equipa comandada por Rui Borges.

Aos 20 minutos, Umaro Baldé surgiu dentro de área e só foi travado por uma boa intervenção de Álvaro Ramalho, sendo que, 10 minutos depois, o avançado voltou a desperdiçar nova oportunidade, desta feita, após uma boa jogada entre Luís Silva e Edson Farias à direita do ataque ribatejano.

Aos 38, o guarda-redes da B SAD voltou a estar em evidência ao defender um livre direto de Eric Veiga que tinha "selo" de golo.

Aos 65, foi a equipa liderada por Nandinho a estar perto do golo por duas vezes: primeiro por Chico Teixeira, que cabeceou com muito perigo depois de um bom cruzamento de Henrique Custódio, e, pouco depois, por Kikas, que só não fez golo devido ao corte crucial de Kike Hermoso.

A partida ficou ainda marcada pela expulsão de Tembeng, após uma entrada dura sobre Ricardo Dias, aos 88 minutos, num lance em que o árbitro Hugo Silva teve de recorrer ao videoárbitro.

O Boavista foi o vencedor do Grupo F, sendo que os axadrezados vão ainda entrar em campo na segunda-feira, às 20h30 horas, para receber o Vitória de Guimarães na última ronda da fase de grupos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - B SAD, 0-0.

Equipas:

Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Suliman, Kike Hermoso, Eric Veiga, Luís Silva (Sangaré, 67), Ricardo Dias, André Sousa (Bernardo Martins, 68), Edson Farias (Idrissa Dioh, 67), Umaro Baldé (João Mário, 83) e Nené (Tipote, 83).

(Suplentes: Fábio Duarte, Bernardo Martins, Sangaré, Idrissa Dioh, Gabriel Pereira, João Mário, Anthony Correia, Tipote e Zimbabwé).

Treinador: Rui Borges.

B SAD: Álvaro Ramalho, Jójó (Tembeng, 79), Trova Boni (Edgar Pacheco, 46), Danny Henriques, Henrique Custódio, Braima Sambú, Rúben Oliveira (Diogo Tavares, 79), Chico Teixeira (Jefferson, 79), Tomás Castro, Martim Coxixo e Tiago Lopes (Kikas, 46).

(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Dylan Silva, Jefferson, Diogo Tavares, Tembeng, Edgar Pacheco e Kikas).

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Léo Alaba (57), Braima (88), Bernardo Martins (90) e Álvaro Ramalho (90+4). Cartão vermelho direto para Tembeng (88).

Assistência: 27 espectadores.