Veríssimo: "Sentimos a equipa mais preocupada com a defesa da baliza"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, após o empate sem golos em Tondela, para a primeira ronda do Grupo H da Taça da Liga.

O empate: "A justiça está no resultado. Podíamos ter saído daqui com outro resultado. Julgo que nos faltou a eficácia, não fizemos um grande jogo, mas julgo que tenhamos feito o suficiente para sair daqui com a vitória. Não estamos satisfeitos com o resultado, ainda assim satisfeitos com aquilo que foi o comportamento da equipa."

Preocupação defensiva: "Fruto dos resultados que temos tido, sentimos a equipa um bocadinho mais preocupada com aquilo que era a defesa da baliza do que propriamente em conseguir chegar com mais critério à baliza adversária."

Evolução ao longo do jogo: "O Tondela criou-nos algumas dificuldades. Com o jogo a equipa foi-se galvanizando, foi ganhando mais confiança e depois acabou por ter, na minha opinião, o domínio do jogo em posse, é verdade que nem sempre com a técnica que queríamos. Fica o resultado, empatámos em Tondela, contra uma equipa que já sabíamos que nos ia criar problemas e agora é descansar e preparar o próximo jogo, com o Viseu."