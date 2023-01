Testemunho de Fransérgio, médio do Bordéus e ex-Braga, a O JOGO, sobre Rúben Amorim, treinador que orientou o brasileiro nos arsenalistas.

"Um dos segredos de Rúben Amorim é não rodar jogadores na Taça da Liga"

"Alguns clubes grandes dizem que a Taça da Liga serve essencialmente para dar rodagem aos jogadores menos utilizados. Só quando chegam à final four é que querem ser campeões... Já o Rúben Amorim nunca foi de rodar muito os jogadores na Taça da Liga. Esse é um dos segredos para os seus êxitos nessa competição. Mal a equipa disputa a primeira eliminatória, dá logo grande importância à Taça da Liga. É por isso que apura regularmente as equipas que orienta paras a final four e depois ganha. Os jogadores dão-se conta dessa importância que ele atribui. Quando venceu a Taça da Liga pelo Braga, o Rúben Amorim nem precisou de falar muito com os jogadores. Mostrou-nos antes vídeos de conquistas anteriores e das nossas comemorações. Fez-nos recordar aquilo que já tínhamos conseguido de bom pelo clube. É um treinador tranquilo. Por ter sido jogador, sabe como funcionam as nossas cabeças. Ele sabe que um jogador acusa pressão quando lhe passam demasiada informação. Deixava-nos muito à vontade e continua assim. Quando o Sporting sofre um golo, parecer que não se passa nada com ele."