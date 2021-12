Última jornada da Taça da Liga já tem data e hora marcadas

Liga Portugal divulgou os horários dos quatro jogos que faltam disputar na fase de grupos da Taça da Liga.

Os jogos da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga já têm data e hora marcadas. As partidas vão disputar-se entre os dias 14 e 16 de dezembro.

No primeiro jogo, o Penafiel recebe o Sporting, às 20h15, do dia 14. No dia seguinte, quarta-feira, o Benfica recebe o Covilhã, às 19h00, e o Rio Ave desloca-se ao terreno do FC Porto, às 21h00. No dia 16, é a vez de Boavista e Braga se defrontarem, às 20h15, no Estádio do Bessa.