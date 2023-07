Tulipa espera mais saídas no Marítimo: "Temos que dar passos em frente..."

O técnico lamenta a falta de tempo para preparar a equipa para o jogo frente ao Vizela e garante que a equipa vai melhorar com os treinos e jogos.

O treinador do Marítimo anteviu na quinta-feira a partida de sábado, frente ao Vizela, a contar para a 1.ª fase da Taça da Liga, apontando à possibilidade de mais saídas e entradas no plantel verde-rubro.

"Não só pelo tempo que temos para trabalhar até ao campeonato, mas também porque decerto vão existir novas incorporações e possivelmente haverão saídas, como o mercado assim o exige. O tempo de trabalho e a afinidade das relações vão proliferar com este tempo que ainda falta para o campeonato", refere.

Tulipa aponta o tempo de trabalhar como uma das formas de a equipa melhorar. "Quanto mais tempo tivermos para trabalhar, melhor vamos ser. Para mim, o grande foco neste momento tem a ver com aquilo que queremos potenciar quando temos bola. Queremos ser uma equipa que tenha algum domínio do jogo, é isso que temos que exercitar no domínio no treino. Esta semana já conseguimos fazer coisas diferentes. Quero que o treino se mostre no jogo. O que fizemos durante a semana tem um nível aceitável", refere.

O técnico do Marítimo aceitou comentar a luta administrativa que o clube está a fazer, apresentando providências cautelares contra a Liga, o Estrela da Amadora e o Boavista, mas preferiu apontar ao apoio dos adeptos. "Gostaríamos que acontecesse nesta época o que aconteceu na última ao nível social. O afeto dos nossos adeptos à equipa vai ser fundamental para voltarmos ao sítio onde queremos estar", desejou.

Tulipa aproveitou para elogiar as condições dadas pelo Marítimo. "O clube apresenta condições de enorme qualidade e possivelmente é dos clubes que melhores condições de trabalho dá. Nós, agora, até mudamos a nossa estadia para o estádio e fazemos toda a nossa vida aqui [Barreiros] e temos uma riqueza muito grande ao nível de instalações. Nós queremos também que o nível competitivo interno dos jogadores e do nosso staff seja elevado, tendo em conta aquilo que é a exigência do clube. Nós temos que dar passos em frente para desenraizar algumas ações e hábitos que tínhamos antigamente, as coisas, infelizmente desenrolaram-se para esta situação e, portanto, se nós não fizermos coisas diferentes, não vamos ter resultados diferentes", finalizou.