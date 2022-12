Torreense surpreende ao vencer Famalicão na Taça da Liga

Com este resultado, o Torreense, que joga o seu último encontro na fase de grupos na terça-feira (20h45 horas) na visita ao Estoril, partilha a liderança do Grupo H com o Académico de Viseu.

O Torreense surpreendeu ao vencer o primodivisionário Famalicão, por 1-0, em jogo da terceira jornada do Grupo H da Taça da Liga, disputado esta sexta-feira no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

O embate entre os 15.ºs classificados da I Liga e da II Liga apenas ficou resolvido aos 50 minutos, quando o avançado João Vieira converteu com sucesso uma grande penalidade, numa partida em que os forasteiros acabaram a jogar com 10 elementos devido à expulsão de Riccieli.

Com este resultado, o Torreense, que joga o seu último encontro na fase de grupos na terça-feira (20h45 horas) na visita ao Estoril, partilha a liderança do Grupo H com o Académico de Viseu, ambas com cinco pontos em três jornadas, ao passo que o Famalicão, que recebe o Tondela na sexta-feira (20h45 horas), é último, com apenas um ponto conquistado em duas rondas.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Famalicão, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, João Vieira, 50 minutos (grande penalidade).

Equipas:

Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Paulo, Gustavo Marques, Simão Rocha, João Lameira, Juan Balanta (Keffel Resende, 90+3), João Oliveira, Cícero Alves, Frédéric Maciel (Diego Raposo, 78) e João Vieira (Neneco Renteria, 88).

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Guilherme Morais, Diego Raposo, Rui Silva, Duarte Carvalho, Picas, Neneco Renteria e Keffel Resende).

Treinador: Pedro Moreira.

Famalicão: Luiz Júnior, Martin Aguirregabiria, Enea Mihaj, Riccieli, Rúben Lima (Kadile, 64), Youssouf Zaydou (André Simões, 64), Colombatto (Pelé, 66), Pedro Brazão (Alejandro Millán, 75), Iván Jaime (Diogo Queirós, 82), Francisco Moura e Jhonder.

(Suplentes: Dalberson, Diogo Queirós, André Simões, Alejandro Millán, Gustavo Assunção, Kadile, De La Fuente, Pelé e Pablo Jesus).

Treinador: João Pedro Sousa.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Colombatto (22), João Oliveira (33), Jhonder (49), Riccieli (49 e 79), Gustavo Marques (52), Cícero Alves (57), Frédéric Maciel (64) e João Lameira (75). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Riccieli (79).

Assistência: 355 espectadores.