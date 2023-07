Tondela elimina Santa Clara nos penáltis e avança na Taça da Liga

Beirões vão defrontar o V. Guimarães na segunda eliminatória da competição.

O Tondela, da II Liga, seguiu este sábado em frente na Taça da Liga, ao eliminar, nas grandes penalidades (4-2), o também secundário Santa Clara, em jogo em atraso da primeira eliminatória da prova, disputado nos Açores.

O jogo, o primeiro oficial da temporada para as duas formações, terminou igualado a zero no final dos 90 minutos, pelo que teve de ser decidido no desempate por grandes penalidades, favorável à equipa de Tondela, que vai defrontar o Vitória de Guimarães, da primeira divisão, na segunda eliminatória da competição.

Ao longo da primeira parte, o emblema insular dominou a posse de bola e apresentou mais iniciativa de jogo, contudo, apesar de um fulgor inicial, acabou por perder intensidade com o decorrer do tempo.

O Santa Clara dispôs de aproximações à baliza contrária, mas pecou no último passe, não tendo conseguido fazer qualquer remate à baliza contrária.

Ao Tondela, que jogou mais na expectativa, pertenceu o lance mais perigoso dos primeiros 45 minutos: um remate de Costinha de fora da área, aos 24 minutos, que passou ao lado do poste à guarda de Gabriel Batista.

Na segunda parte, o Santa Clara foi mais incisivo e melhorou na qualidade do jogo. Os açorianos ameaçaram o golo por Ricardinho (aos 48) e David Bruno, mas as pretensões foram negadas com defesas de Ricardo Silva.

Os açorianos dominaram no segundo tempo, jogando a toda a largura do campo, mas faltou critério na finalização. Por seu lado, o Tondela apresentou muita dificuldade em subir no terreno e em assumir a bola.