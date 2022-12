"Temos tido este comportamento. Os resultados não têm acompanhado as exibições"

Declarações de Nandinho, treinador da B SAD, após o empate com o Vitória de Guimarães, (2-2), em jogo da segunda jornada do Grupo F da Taça da Liga, disputado esta quinta-feira no Estádio D. Afonso Henriques.

Comportamento ofensivo: "Na nossa liga [a II Liga], temos tido este comportamento [ofensivo]. Os resultados não têm acompanhado as exibições que fazemos. Os erros que cometemos hoje na primeira parte vão acontecendo no campeonato, o que nos tem penalizado muito. Pedi aos jogadores que fossem iguais a eles próprios, frente a uma equipa de enorme qualidade, claramente favorita."

Boa exibição: "Foi uma boa exibição da minha equipa. A primeira parte foi melhor do que a segunda. Tivemos mais oportunidades do que o Vitória: cinco contra três. Na segunda parte, quisemos fazer o mesmo, mas o Vitória adiantou-se no terreno e, como grande equipa que é, foi à procura do resultado que lhe permitisse lutar pelo apuramento para os quartos de final da Taça da Liga. O Moreno arriscou, e o Vitória obrigou-nos a recuar. Não conseguimos sair com a bola como na primeira parte, por desgaste físico e por mérito do Vitória."

Aprendizagem: "Todos os jogos são uma aprendizagem. Ainda fazemos maus passes em zonas que não podemos errar. Esta é uma equipa muito jovem, a crescer em competição. A maior parte destes jovens jogou nos sub-23, em que não há a pressão de se subir ou de se descer, e tem de se adaptar a uma pressão muito maior. Estamos a tentar com que cresçam neste contexto competitivo."