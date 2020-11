Taça da Liga: quem já garantiu presença nos "quartos" e o que falta definir

Há quatro equipas com presença garantida nos quartos de final da Taça da Liga. Faltam apurar três da I Liga e uma da II Liga.

A oitava jornada da I Liga e a 10.ª ronda da II Liga vão definir o lote completo de equipas que vão disputar os quartos de final da Taça da Liga, cujos jogos terão entre os dias 15 e 17 de dezembro.

Na I Liga - que apura seis equipas - já garantiram presença o líder Sporting e os dois clubes que dividem o segundo posto, Benfica e Braga. As restantes três vagas ficarão decididas em breve: a equipa que está melhor encaminhada para assegurar a presença nos "quartos" é o FC Porto, com 13 pontos, bastando pontuar na deslocação ao Santa Clara, no sábado. O conjunto açoriano também está na disputa por um lugar, com 10 pontos.

Nacional (joga em Portimão) e Santa Clara ocupam o quinto e sexto lugares da I Liga, respetivamente, com Rio Ave e V. Guimarães logo atrás, com os mesmos pontos, mas já em posições que não dão acesso aos jogos decisivos da Taça da Liga (apuram-se as equipas do primeiro ao sexto classificado). O Moreirense-Paços de Ferreira, referente à sétima jornada, vai realizar-se apenas na próxima terça-feira, e também poderá afetar as contas: cónegos e castores estão com oito pontos e, matematicamente, ainda podem constar no lote final de apurados.

Na II Liga, o cenário é mais simples: o líder Estoril soma 22 pontos e já tem lugar assegurado, como primeiro ou segundo classificado. Em segundo surge o Mafra, com 21 pontos e a Académica encerra o pódio, com 18 pontos. Caso vença este domingo o Covilhã, a Briosa terá de esperar que o Mafra perca o confronto com o Vilafranquense, na segunda-feira.

Os quartos de final da Taça da Liga disputam-se a uma mão, em casa dos quatro primeiros classificados da I Liga, entre os dias 15 e 17 de dezembro, com o seguinte emparelhamento:

- 1.º I Liga vs 2.º II Liga

- 2.º I Liga vs 1.º II Liga

- 3.º I Liga vs 6.º I Liga

- 4.º I Liga vs 5.º I Liga

A final four da Taça da Liga vai decorrer em Leiria, entre os dias 16 e 23 de janeiro de 2021.