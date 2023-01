Futuro da Taça da Liga passa pelo estrangeiro: "É uma ambição"

Helena Pires, diretora-executiva da Liga, admite que a "ambição" passa por levar a prova além fronteiras.

"É uma ambição, um percurso normal de uma competição como esta. Estamos agora focados e alinhados na estratégia de fazer uma grande final four em Leiria", afirmou em declarações à TSF. "O futuro será oportunamente conversado", garantiu.

Helena Pires destacou, por outro lado, a importância da prova. "Esta competição demonstrou ser importante para todas a equipas. Mudámos o formato em virtude do Mundial e conseguimos manter a competitividade das equipas enquanto nos outros países os campeonatos estavam parados", lembrou.

Sporting, Arouca, FC Porto e Académico de Viseu lutam pelo troféu esta semana. "Três grandes jogos. No que toca à responsabilidade da Liga, está tudo tratado em termos de organização. Tudo articulado para que seja uma final four ao nível do que já habituámos os nossos adeptos", rematou.