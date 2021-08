Taça da Liga: os adeptos regressaram, mas longe de esgotar

Jogos da Taça da Liga passaram para o primeiro dia em que os adeptos estavam autorizados a voltar aos estádios, mas foram poucos

O primeiro fim de semana futebolístico com os estádios abertos ao público - embora com a lotação reduzida a um terço - não provou a ansiedade nem uma enorme vontade dos adeptos em assistir, ao vivo, aos jogos sob a prerrogativa do desconfinamento: sete da Taça da Liga e a Supertaça. Houve espectadores sim, mas foram menos de um sexto do total das lotações disponíveis. Ou seja, ontem havia 18 mil ingressos possíveis, mas só cerca de 3000 espectadores viram as partidas ao vivo (ver quadro). São números baixos, mas há nuances que importa associar aos dados disponíveis.

Três dos sete jogos da Taça da Liga foram alterados de sábado para ontem apenas na quinta-feira, após o Governo anunciar a abertura a partir de 1 de agosto. Nenhuma das partidas esgotou os 33 por cento das lotações. Aliás, ficaram bem longe disso. O Estrela da Amadora-Penafiel apenas "rendeu" 302 lugares dos 3100, isto é, 10 por cento do possível. Apenas o Casa Pia-V. Guimarães conseguiu chegar à metade dos ingressos disponibilizados.

Só um terço das lotações nos estádios pode ser usado, mas apenas cerca de um sexto dos lugares disponíveis foi aproveitado pelos adeptos nas sete partidas da segunda fase

Não se pode, por isso, dizer que foi "a jornada do adepto", como escreveu o presidente da Liga Portugal nas redes sociais, antes dos encontros. Sobre a pouca afluência do público, Sónia Carneiro, diretora executiva coordenadora do organismo, admitiu, em declarações à SportTV: "Ainda não temos os números que queremos". Justificou-o com as "limitações e o aviso tardio" feito pelo Governo e crê que "os números vão gradualmente subir". O pouco tempo para comercializar as entradas pode ter sido um obstáculo, embora todos os emblemas tivessem garantida a logística necessária à venda de ingressos. E, apesar da obrigação regulamentar de disponibilizar ao adversário cinco por cento da lotação, os visitados poderiam vender ao público em geral as restantes cadeiras. Outro fator de dissuasão poderá ter sido a obrigatoriedade de apresentar certificado de vacinação e testes negativos à covid-19.

O verdadeiro teste acontecerá no próximo fim de semana, na primeira jornada da I Liga, sendo que o atrativo de competição faz prever presenças em maior número. Porém, se a Taça da Liga, em fase preliminar, não pode ainda ser considerada um barómetro infalível sobre o regresso dos espectadores, o mesmo não seria de dizer no caso da Supertaça, que pôde ter assistência, um dia antes do desconfinamento, e com um pouco mais de tempo para vender todos os ingressos, o que não aconteceu. Terão pesado outras fatores: a procura excedeu a oferta no caso dos adeptos do Sporting, mas o mesmo não se pode dizer quanto aos seguidores do Braga, emblema que devolveu 2211 bilhetes dos 3814 a que teve direito.

JOGO LOTAÇÃO ESPECTADORES

Est. Amadora-Penafiel 3100 302

Famalicão-Estoril 1277 444

Farense-Santa Clara 2000 461

Covilhã-Mafra 400 150

Arouca-Rio Ave 1600 200

Casa Pia-V. Guimarães 506 266

Boavista-Portimonense 9500 1068