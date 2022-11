Taça da Liga: Leixões-Oliveirense vai disputar-se à porta fechada

Jogo entre Leixões e Oliveirense da Taça da Liga realiza-se à porta fechada.

O jogo entre Leixões e Oliveirense, da primeira jornada do grupo G da Taça da Liga, vai decorrer no sábado à porta fechada, informou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A decisão prende-se com a aplicação de uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação (FPF), em que o Leixões foi castigado em 25 de outubro, em função de um processo ainda referente ao jogo com o Trofense, em 15 de agosto.

O clube entrou em incumprimento no ponto cinco do artigo 87.ºA do regulamento disciplinar da Liga, no que diz respeito às obrigações de instalação e manutenção em funcionamento "do sistema de videovigilância".

O jogo entre Leixões e Oliveirense, equipas da II Liga, está agendado para sábado, às 11:00.