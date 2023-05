Taça da Liga com novo formato: oito clubes em prova na época 2024/25

Prova será disputada pelos seis primeiros da I Liga e pelo dois primeiros da Liga SABSEG de 2023/2024

A Taça da Liga vai conhecer um novo formato a partir da época 2024/25, passando a prova a ser disputada por oito clubes, os seis primeiros da I Liga e os dois primeiros da Liga SABSEG de 2023/2024. Os vencedores dos quartos de final apuram-se para a final-four. Até essa fase os clubes que garantam a melhor classificação na época anterior jogam na condição de visitados, apurou O JOGO.

Recorde-se que a Direção da Liga, presidida por Pedro Proença, inicialmente apostou na redução da competição aos quatro primeiros classificados, mas a medida era considerada prejudicial para muitos clubes. Por sugestão do V. Guimarães, através do seu representante na Direção da Liga, Amadeu Portilha, em consonância com o presidente do clube, António Miguel Cardoso, foi apresentado um formato diferente e que foi esta sexta-feira aprovado por unanimidade em reunião de Direção da Liga, sendo agora submetida a aprovação em Assembleia Geral.