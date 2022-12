Taça da Liga: clubes recebem pagamento de forma antecipada

Informou a Liga esta quarta-feira, "num momento especialmente sensível" para os clubes.

O pagamento aos clubes dos valores relativos à participação na fase de grupos da Taça da Liga foi antecipado. De acordo com o informado pela Liga esta quarta-feira, a decisão "visa auxiliar (...) no cumprimento daquelas que são as suas obrigações, num momento especialmente sensível, como é o final do ano civil."

"Numa altura de aumento dos custos generalizados, a Liga Portugal pretende, com esta decisão, auxiliar os clubes de forma imediata, procurando um eficaz cumprimento das obrigações a que estão sujeitos de uma forma mais tranquila", pode ler-se no comunicado divulgado.