Taça da Liga: Benfica-Sporting bate recordes na televisão

Dados fornecidos pela Liga apontam para o jogo ser, para já, o programa mais visto em Portugal em 2022

´É certo que o primeiro mês do ano termina esta segunda-feira, mas não deixa de ser significativo assinalar que a final da Taça da Liga, na qual o Sporting venceu (2-1) o Benfica, tornou-se no programa de televisão mais visto do ano, com uma média de 2,3 milhões de espectadores. Os dados foi revelados pela Liga.

Transmitida em simultâneo pela Sport TV e pela SIC, a final foi o programa mais visto da televisão até ao momento, tendo sido seguido por 2 milhões e 300 mil espectadores, que significa uma audiência média de 24,5% e um share de 43,4%.