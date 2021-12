"Sporting? Vamos tentar fazer o que ainda ninguém fez esta época"

Pedro Ribeiro, treinador do Penafiel

Redação com Lusa

Treinador do Penafiel apontou à invencibilidade interna da equipa leonina antes do jogo da Taça da Liga.

O treinador do Penafiel disse esta segunda-feira que a equipa da Liga SABSEG vai tentar ser "mais competente e ganhar" ao Sporting, o que ainda ninguém fez em Portugal, no decisivo jogo da Taça da Liga, na terça-feira.

Pedro Ribeiro, que falava na conferência de antevisão ao jogo da terceira jornada do Grupo B, assegurou que o Penafiel, com mínimas possibilidades de qualificação para a "final four", vai procurar "transformar as dificuldades em motivação" e surpreender o campeão nacional em título.

"Vamos abordar o jogo da mesma forma que abordamos qualquer jogo, com o intuito de tentarmos ser mais competentes do que o adversário e ganhar o jogo", disse Pedro Ribeiro, consciente das dificuldades que vai encontrar.

O técnico da formação da II Liga lembrou que o Penafiel vai só "defrontar o campeão nacional, uma equipa que internamente está invicta desde o início da época, já conquistou uma taça, a Supertaça, só tem dois empates internamente, com o Famalicão e com o FC Porto, e só perdeu para a Liga dos Campeões, com o Ajax e o [Borussia] Dortmund".

Pedro Ribeiro não esqueceu Rúben Amorim, considerando tratar-se de "um dos melhores treinadores portugueses da atualidade", falou mesmo em "treinador de continuidade, pelo que a ideia [de jogo do Sporting] está mais do que sistematizada".

"Vamos agarrar-nos a tudo isso e a todas as dificuldades no jogo de amanhã [terça-feira] e transformar em motivação, para tentarmos fazer o que ainda ninguém fez este ano, que é tentar ganhar ao atual campeão nacional e líder da I Liga, a par do FC Porto", insistiu Pedro Ribeiro.

O técnico penafidelense aproveitou o momento para se dirigir aos adeptos, de quem espera um apoio mais presente e forte no campeonato da II Liga, onde os rubro-negros, atualmente no quinto lugar, têm ambições.

"Por mérito dos meus jogadores, ganhámos o direito de jogar com o campeão nacional e acredito que muita gente quererá ver esse jogo, mas o objetivo principal são os jogos seguintes, o de domingo, neste mesmo estádio. O apoio deles é fundamental, mas é mais importante nos momentos de decisão do que nos momentos em que as coisas já estão definidas", concluiu.

O Sporting precisa de apenas um empate para garantir o primeiro lugar do Grupo B e qualificar-se para a final a quatro da competição, vencendo a oposição do Famalicão, que também tem três pontos, e do Penafiel, ainda sem qualquer ponto e praticamente afastado da decisão.

Penafiel e Sporting defrontam-se no estádio Municipal 25 de Abril, na terça-feira, às 20:15, num jogo que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.