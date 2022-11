Sporting recebe o Farense na Taça da Liga: Nuno Santos recuperado e titular

Sporting-Farense, da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, inicia às 20h45.

Onze do Sporting: Israel; Marsà, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Pedro Porro, Essugo, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Trincão.

Onze do Farense: Ricardo Velho, Muscat, Marcos Paulo, John Velasquez, Rui Costa, Cristian, Claúdio Falcão, Abner, Talocha, Marco Matias e Vítor Gonçalves.

Suplentes do Sporting: Adán, Sotiris, Rochinha, Arthur, Ricardo Esgaio, Nazinho, Jovane, Mateus Fernandes e Renato Veiga.

Suplentes do Farense: Defendi, Lucas, Elves Baldé, Fabrício, Bandarra, Rafinha, Gonçalo Silva, Beloumi e Pedro Henrique.

Rúben Amorim chamou Nuno Santos para a titularidade diante do Farense. O canhoto, que se lesionara diante do Eintracht Frankfurt, escapou a uma lesão ligamentar grave no tornozelo. Acabou por ser protegido dois encontros e recuperou, com tranquilidade, no interregno competitivo, regressando agora ao onze. Marsà volta a estar no eixo, emparelhando com Matheus Reis e Gonçalo Inácio, porque St. Juste ressentiu-se de um traumatismo no joelho direito e não está sequer na lista de convocados dos leões.

Na baliza está Franco Israel. O guardião uruguaio, que entrou nos jogos contra o Marselha pela expulsão de Adán, volta a merecer a confiança de Amorim nas Taças, ele que esteve presente na derrota contra o Varzim, que ditou o afastamento dos leões da Taça de Portugal. Como O JOGO noticiara, Essugo está como médio mais defensivo, ao lado de Pedro Gonçalves, fruto das ausências de Morita e Ugarte, ambos no Mundial.