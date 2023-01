Ambição do Arouca para o jogo das meias-finais da Taça da Liga espelhada nas declarações de Arruabarrena.

Arruabarrena, guarda-redes uruguaio, chegou esta temporada a Portugal e tem a possibilidade de jogar a final four da Taça da Liga. Os primeiros tempos na Europa são, portanto, de grande felicidade, mas a ambição passa por marcar presença na final da competição.

"É um prémio merecido e agora vamos aproveitar o jogo ao máximo. Sabemos que não somos favoritos, mas temos as nossas armas", afirmou o guardião de 26 anos à Liga, encantado com o nível competitivo no futebol português.

"Sabia o nível que havia aqui, jogadores muito técnicos. Surpreendi-me mais com o nível de jogo. Estamos a fazer uma boa época e sinto-me confortável na equipa", vincou. "Sabemos todos a visibilidade da final four, que tem o Sporting em Portugal e na Europa. Vai ser um jogo muito importante e sonhamos estar na final", rematou.

O encontro entre Arouca e Sporting tem início marcado para as 19h45 de terça-feira, em Leiria.