Sporting-FC Porto na Taça da Liga é o programa mais visto

Programa foi o mais visto do ano por uma média de 1,9 milhões de espectadores

A final da Taça da Liga, que o FC Portoi venceu, por 2-0, diante do Sporting, é o programa mais visto da televisão até ao momento em 2023, tendo sido seguido por uma média de 1 milhão e 900 mil espectadores, com um pico de 2 milhões e 100 mil espectadores. O que significa uma audiência média de 20,1% e um share de 38,4%.

Para o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, estes números do jogo transmitido pela SIC e Sport TV, representam "a prova do crescimento e do cada vez maior sucesso deste modelo de Final Four".