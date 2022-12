Sporting bate Rio Ave e está próximo dos "quartos" da Taça da Liga

O Sporting, detentor do troféu, ficou a um ponto de se qualificar

O Sporting, detentor do troféu, ficou a um ponto de se qualificar para os quartos de final da Taça da Liga, ao vencer em casa do Rio Ave, por 2-0, na segunda jornada do Grupo B.

Em Vila do Conde, Gonçalo Inácio (62 minutos) e Emmanuel Boateng (73), na própria baliza, deram o triunfo aos leões, que, com uma ronda por disputar, passaram a somar seis pontos, mais três do que Rio Ave e Farense e seis do que o Marítimo, já eliminado.

Na última jornada, em 13 de dezembro, o Sporting, que tem grande vantagem na diferença de golos - primeiro critério de desempate -, recebe o Marítimo, enquanto o Rio Ave joga em casa com o Farense, da II Liga.