Sónia Carneiro sobre Nuno Mendes e Sporar: "A Liga não teve nenhum papel nem tem de ter"

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, falou à SIC antes do pontapé de saída da final four da Taça da Liga. A dirigente abordou a polémica que marcou as horas que antecederam o Sporting-FC Porto.

Sobre os casos de Nuno Mendes e Sporar: "A Liga não teve nenhum papel nem tem de ter. Não tem intervenção na saúde pública. A Liga e as sociedades desportivas criaram um protocolo que tem a ver com o futebol profissional e essa situação tem a ver com a Autoridade Regional. Não interferimos."

Regras definidas: "Contactos próximos isolados e os restantes disponíveis. O protocolo é claro e tem funcionado para deixar as competições em andamento, que é o mais importante."

Braga-Benfica e o risco de adiamento: "O Benfica fez um comunicado a dizer que vem a jogo e para ganhar. Os três treinadores restantes disseram o mesmo, pelos seus treinadores. Quatro grandes equipas a quem todos reconhecem o mérito e o esforço para estarem em todas as competições. Não tenho dúvida que os jogos vão acontecer e que as equipas vão proporcionar grandes espetáculos."