"Série de 20 jogos sem perder? Estamos orgulhosos pelo que temos feito..."

Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, após a derrota por 3-0 com o FC Porto, esta quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga.

Análise ao jogo: "Sabíamos que o FC Porto é fortíssimo na entrada dos jogos, nos 20/30 minutos, em que tem resolvido quase todos os jogos. Cometemos logo um erro que nos custou o primeiro golo. Depois até equilibrámos, tivemos algumas saídas interessantes, mas faltou-nos tranquilidade no último terço para termos melhor definição. Nada a dizer quanto à justiça do resultado. Tivemos uma derrota que em nada vai apagar o que de bom temos feito. Fiquei contente porque reagimos. Fiquei um pouco desiludido e um pouco triste porque entrámos muito receosos, exatamente o que não queria. O FC Porto criou outras oportunidades, mas os três golos que sofremos eram completamente evitáveis. Ao intervalo acreditava que podíamos fazer ainda qualquer coisa. Era difícil, mas acreditava. A partir do 3-0 o jogo ficou sentenciado."

Melhorar todos os dias: "Espero que amanhã, no dia 26, possamos ser mais fortes do que hoje. Sabíamos que íamos errar e temos de aprender com os erros. Agora vamos voltar ao nosso campeonato, e depois há mais um confronto com o FC Porto, em nossa casa [para a Taça de Portugal, dia 8 de fevereiro], em que vamos procurar errar menos."

Série de 20 jogos sem perder chegou ao fim: "Sabíamos que isto iria acabar um dia [20 jogos sem perder]. Temos de ter consciência de que há equipas melhores do que nós, melhor preparadas e que merecem ganhar. Foi o que aconteceu hoje. Mas não oferecemos nada. Estamos orgulhosos pelo que temos feito, zero a apontar aos jogadores, bem pelo contrário."