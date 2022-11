Sérgio Vieira e a derrota com o Moreirense: "A diferença esteve na eficácia e maturidade"

Declarações de Sérgio Vieira, treinador estrelista, após o Moreirense-Estrela da Amadora (4-2), partida relativa à segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga.

Derrota: "Foi um bom jogo de treino para nós. O jogo teve intensidade, entrega ao jogo, superação por parte de todos os jogadores, principalmente aqueles com poucos minutos acumulados, aqueles que chegaram muito tarde e estão em processo de amadurecimento em relação à competitividade da II Liga. O que fez a diferença foi a eficácia e a maturidade dos jogadores do Moreirense. Estão a fazer um excelente campeonato. É um grupo forte, num bom momento, difícil de contrariar. O Moreirense marcou nos nossos erros. Tivemos mérito de querer jogar num campo difícil e mole".

Contente com a exibição? "Os meus jogadores têm de ser elogiados. Quisemos ter qualidade no jogo, com bola e sem bola. Poderíamos ter feito mais golos. O que acaba por definir tudo é a expulsão [do Feratovic, aos 72 minutos]. Se não tivesse acontecido, o resultado poderia ter sido outro. Mesmo em inferioridade numérica, tivemos qualidade. O foco é sempre a evolução. Os resultados são consequência disso".

Bons sinais para o futuro? "Este grupo deu boas indicações em relação a nível individual. No mercado, temos de perceber que ajustes poderemos fazer para continuar a nossa caminhada, de restruturação do clube. Temos muito potencial que, com trabalho, se pode transformar em grande qualidade".