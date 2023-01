Sérgio Conceição e Jorge Costa cumprimentaram-se antes do jogo

Antigos companheiros de equipa no FC Porto, Standard Liège e Seleção Nacional encontram-se como treinadores na Taça da Liga

Foi assunto nas conferências de imprensa antes do FC Porto-Académico de Viseu e por isso motivo de atenção especial antes do arranque da meia-final da Taça da Liga. E, sim, Jorge Costa e Sérgio Conceição cumprimentaram-se.

Recorde-se que Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o FC Porto foi na terça-feira questionado sobre a desavença que teve com Sérgio Conceição, treinador do emblema azul e branco.

"Esse assunto não tem a ver com o futebol. Se o vou cumprimentar? Era o que faltava, claro que sim, foi uma questão que não tem diretamente a ver com o jogo, que vai ser disputado entre duas grandes instituições que querem jogar e nada mais do que isso", afirmou Jorge Costa.

""Estou meio chateado com o Jorge, ficou amuado com uma mensagem e estamos assim. É verdade. O Académico de Viseu tem feito um trajeto fantástico, vamos apanhar também na Taça da Liga. Ainda há pouco tempo jogou com a nossa equipa B. O Jorge tem feito trabalho fantástico, é uma equipa competente. Tenho de ressalvar a qualidade do relvado, está impraticável e toda a gente ganhava com um relvado melhor", disse Sérgio Conceição depois do FC Porto-Arouca, da Taça de Portugal.