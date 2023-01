"Se é para ser assim, não lhe chamem Taça da Liga, chamem taça dos grandes..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Arouca e Sporting arrancam as meias-finais, numa das últimas grandes oportunidades de haver um vencedor fora da caixa, antes da alteração do formato em 2024. Augusto Inácio não concorda com a mudança.

Arouca-Sporting, esta terça-feira, e FC Porto-Académico de Viseu, na quarta, disputam em Leiria as meias-finais da final four da Taça da Liga, rumo ao que o organismo que tutela as competições profissionais entende ser o campeão de inverno.

Já lhe deram várias alcunhas jocosas, inspiradas nos múltiplos patrocinadores, já teve vários desenhos para o troféu e diferentes formatos de competição, mas a prova ainda não chegou à sua versão final.