Santa Clara e Oliveirense empatam com golo ao minuto 90

Santa Clara, e o Oliveirense empataram 1-1, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, num jogo equilibrado da terceira jornada do grupo G da Taça da Liga.

Com o resultado, os açorianos (14º. lugar na I Liga) somam o primeiro ponto na prova, enquanto os 14º. classificados do segundo escalão do futebol nacional chegam aos dois pontos na Taça da Liga.

Foi preciso esperar até aos 62 minutos para ver Jaiminho desbloquear o marcador, depois de concluir com sucesso uma boa transição ofensiva, explorando a permeabilidade da zona central da defesa insular.

Até ao final do jogo, o Santa Clara instalou-se no meio campo adversário e forçou o golo, com várias investidas junto da baliza contrária. Aos 90 minutos, Ricardinho penetrou pela área adversária, combinou com Allano, e rematou para o fundo das redes, restabelecendo o empate no marcador.

Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara - Oliveirense, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Jaiminho, 62 minutos.

1-1, Ricardinho, 90 minutos.

Santa Clara: Ricardo Fernandes, Quintilla, Paulo Eduardo, Boateng, Sagna, Rodrigo Valente (João Lima, 81), Adriano (Bobsin, 59), Rildo Filho (Ricardinho, 59), Andrezinho (Allano, 59), Bruno Almeida e Tagawa (Matheus Babi, 46).

(Suplentes: Gabriel Batista, Allano, Ricardinho, Calila, MT, Pedro Bicalho, Matheus Babi, Bobsin e João Lima).

Treinador: Mário Silva.

- Oliveirense: Nuno Silva, Maga, Rodrigo Borges, Volnei, Kazu (Iago Reis, 61), Serginho, Ibrahima, Zé Leite (Michel, 61), Jaiminho (Lessinho, 75), Duarte (Pisco, 70) e Marcelo Marques (Miguel Pereira, 75).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Pimenta, Igor Reis, Lessinho, Graça, Miguel Pereira, Michel, Obi e Pisco).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bobsin (77), Ibrahima (90+4) e Sagna (90+6). Cartão vermelho para o treinador Mário Silva (80).

Assistência: 456 espetadores.