Rui Ferreira: "Entrámos com tudo na segunda parte"

Declarações de Rui Ferreira, treinador do Feirense, após o triunfo sobre o Santa Clara (4-3) na Taça da Liga

Sobre o jogo: "Entrámos bem no jogo, a pressionar alto, mas a determinada altura agarrámo-nos ao resultado e permitimos que o Santa Clara chegasse à igualdade. Continuámos a recuar, mas entrámos com tudo na segunda parte e desmontámos o nosso adversário com uma linha diferente, acabando por dar a volta ao marcador."

Justiça: "Esta foi uma vitória justa em que tivemos uma grande capacidade de resposta. Agora, temos o objetivo de chegar ao primeiro lugar do grupo, mantendo com o Leixões a ambição que temos demonstrado."