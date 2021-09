Rio Ave e Santa Clara protagonizam empate eletrizante na Taça da Liga

Redação com Lusa

O Santa Clara recebe o FC Porto na próxima jornada

Rio Ave e Santa Clara empataram 2-2, no primeiro jogo do grupo D da Taça da Liga. A equipa insular, da I Liga, esteve por duas vezes em vantagem, com tentos de Luiz Phellype, de grande penalidade (15 minutos), e Jean Patric (34).

Mas, por duas vezes o Rio Ave, do segundo escalão, resgatou a igualdade, por Aziz (17) e Zé Manuel (59), tendo o guarda-reds Léo Vieira segurado empate, aos 72, a defender uma grande penalidade apontada por Lincoln.

Com este resultado, num jogo em que o Santa Clara atuou desde os 67 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Rafael Ramos, os dois conjuntos ficam em igualdade, com um ponto, num grupo do qual ainda faz parte o FC Porto, que folgou.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Santa Clara, 2-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Luiz Phellype, 15 minutos (grande penalidade).

1-1, Aziz, 17.

1-2, Jean Patric, 34.

2-2, Zé Manuel, 59.

Rio Ave: Léo Vieira, Sylla (Costinha, 62), Ângelo Menezes, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Vítor Gomes, Guga, Fábio Ronaldo (Gabrielzinho, 75), Ukra (Joca, 75), Aziz e Zé Manuel (Pedro Mendes, 70).

(Suplentes: Magrão, Joca, Pedro Mendes, Costinh, João Graça, Rúben Gonçalves, Renato Pantalon, Gabrielzinho e Nuno Namora)

Treinador: Luís Freire.

Santa Clara: Ricardo Fernandes, Rafael Ramos, João Afonso, Tassano, Mansour, Júlio Romão (Nené, 85), Morita, Ricardinho (Pierre Sagna, 75), Jean Patric (Allanom 64), Rui Costa (Lincoln) e Luiz Phellype (Bouldini, 64).

(Suplentes: Marco, Boateng, Allano, Bouldini, Lincoln, Paulo Henrique, Nené, Mohebi e Pierre Sagna).

Treinador: Daniel Ramos.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aziz (14), Rafael Ramos (50 e 67), Hugo Gomes (74), Bouldini (80) e Nené (87). Cartão vermelho por acumulação para Rafael Ramos (67).

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.