Reforços do Portimonense eliminam Estrela da Amadora da Taça da Liga

Portimonense elimina Estrela da Amadora da Taça da Liga com golos de reforços

O Portimonense venceu na receção ao Estrela da Amadora, por 3-1, com os reforços Rildo e Ronie Carrillo a marcarem na estreia, e seguiu para a segunda fase da Taça da Liga.

No arranque de época para as duas equipas da I Liga, os algarvios saíram por cima, com golos de Rildo (6 minutos, de grande penalidade), Ronie Carrillo (62) e Carlinhos (82, de grande penalidade), e marcaram encontro com o Leixões na próxima ronda da competição, enquanto Ronaldo Tavares assinou o único golos dos amadorenses (58).

O Portimonense apresentou-se com quatro reforços (Vinicius Silvestre, Sylvester Jasper, Rildo e Ronie Carrillo), além de Guga, que alinhava nos sub-23 na época passada, enquanto, no Estrela, alinharam de início 11 jogadores que transitaram do plantel 2022/23.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense - Estrela da Amadora, 3-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Rildo, 06 minutos (grande penalidade).

1-1, Ronaldo Tavares, 58.

2-1, Ronie Carrillo, 62.

3-1, Carlinhos, 82 (grande penalidade)

- Portimonense: Vinicius Silvestre, Guga (Igor Formiga, 67), Alemão, Filipe Relvas, Gonçalo Costa (Seck, 67), Paulo Estrela (Maurício, 77), Lucas Ventura (Pedrão, 46), Carlinhos, Sylvester Jasper (Diaby, 77), Rildo e Ronie Carrillo.

(Suplentes: Gabriel Souza, Maurício, Paulinho, Seck, Davis, Diaby, Igor Formiga, Pedrão e Hélio Varela).

Treinador: Paulo Sérgio (substituído no banco por Bruno Veríssimo, devido a suspensão).

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Miguel Lopes (Luas Farias, 78), Mansur, Jean Felipe (Hevertton, 64), Aloísio Souza, Vitó (Léo Cordeiro, 64), João Reis, Regis Ndo (Capita, 64), Ronald Pereira (Kikas, 78) e Ronaldo Tavares.

(Suplentes: António Filipe, Omurwa, Capita, Erivaldo Almeida, Léo Cordeiro, Shinga, Hevertton, Kikas e Luan Farias).

Treinador: Sérgio Vieira (substituído no banco por Gabriel Santos, devido a suspensão).

Árbitro: Ricardo Baixinho (Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mansur (01), Miguel Lopes (05), Carlinhos (33), Seck (72), Vinicius Silvestre (73), João Reis (81) e Maurício (90+4).