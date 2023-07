Reforço Schutte dá triunfo e passagem da Oliveirense na Taça da Liga

Redação com Lusa

Um golo de André Schutte deu este sábado a vitória à Oliveirense sobre o Gil Vicente por 1-0, em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

O único golo do encontro foi apontado pelo avançado sul-africano, que surgiu isolado na área do primodivisionário Gil Vicente para dar a vitória à Oliveirense, da II Liga, aos 66 minutos.

O Gil Vicente foi mais pressionante na primeira parte e deu o primeiro sinal de perigo aos 17 minutos, com Pedro Tiba a rematar cruzado para uma defesa de Arthur junto ao poste.

A Oliveirense respondeu pouco depois, com o guarda-redes Andrew a negar o golo a João Paulo, na sequência de um remate forte e colocado, aos 20 minutos.

A equipa de Vítor Campelos manteve o ímpeto até ao intervalo e Thomas Lopes esteve muito perto do golo quando surgiu isolado na área, mas o guarda-redes Arthur saiu aos pés do avançado brasileiro para evitar o golo do Gil Vicente, aos 28 minutos.

O guarda-redes Arthur voltou a ganhar novo duelo com Thomas Lopes, defendendo um cabeceamento com selo de golo, com a bola ainda a embater na trave da baliza da Oliveirense, aos 32 minutos.

Os pupilos de Fábio Pereira entraram mais audazes na segunda parte e Schurrle quase marcou para a Oliveirense aos 52 minutos, num remate forte à entrada da área que saiu muito perto do poste.

O Gil Vicente respondeu aos 58 minutos com Fujimoto a surgir na pequena área, mas com o golo a ser-lhe negado por Arthur, com uma defesa por instinto.

O guarda-redes da Oliveirense voltou a evidenciar-se aos 63 minutos, defendendo em cima da linha de golo um remate de Peixinho.

Apesar do ímpeto do Gil Vicente, foi a Oliveirense quem chegou à vantagem, quando André Schutte surgiu nas costas da defesa do Gil Vicente para bater o guarda-redes Andrew com um remate dentro da área, aos 66 minutos.

Até ao final da partida, o Gil Vicente tentou chegar ao empate com uma postura ainda mais ofensiva, mas a defesa da Oliveirense esteve atenta às ações da equipa de Vítor Campelos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense - Gil Vicente: 1-0

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, André Schutte, aos 66 minutos.

Equipas:

Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão (Zé Pedro, 46), Kelechi, Casimiro, Kazu, Filipe Alves, Guirassy, André Schutte (Zé Leite, 86), Duarte Duarte (Brandão, 86), Schurrle e Carter (João Paulo, 07), e André Santos, 77).

(Suplentes: Macedo, Iago Reis, João Paulo, André Santos, Kazu Miura, Brandão, Zé Pedro, Zé Leite e Lamine).

Treinador: Fábio Pereira.

Gil Vicente: Andrew, Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes, João Barros (Buta, 74), Pedro Tiba (Miro, 82), André Simões (Castillo, 46), Marlon (Peixinho, 60), Fujimoto, Thomas Lopes e Miguel Monteiro (Baturina, 46).

(Suplentes: Vinicius, Né, Castillo, Peixinho, Baturina, Cláudio Araújo, Buta, Miro e Miguel Sanz)

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Marlon (24), Kazu (26), Casimiro (83) e Schurrle (90+4).

Assistência: cerca de 1000 espetadores.