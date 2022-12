"Queremos fazer o melhor possível, tendo em conta os objetivos traçados para a Taça da Liga"

Declarações de Pedro Moreira, treinador do Torreense, após o triunfo por 1-0 sobre o Famalicão na Taça da Liga.

Equipa a precisar de triunfos: "O Torreense precisava de vitórias, independentemente de contra quem fosse. Vindos de dois jogos em que sofremos o golo numa fase em que estávamos melhor no jogo, conseguimos ir atrás dos resultados dessas duas vezes e empatámos os dois jogos. Hoje, aquilo que se notou foi uma equipa organizada, metódica naquilo que tinha sido o plano estratégico de jogo, conseguimos tirar vantagem desse plano."

Análise: "Criámos uma situação isolada na primeira parte, onde podíamos ter marcado mais cedo. Marcámos na fase inicial da segunda parte e tivemos ainda mais uma oportunidade do nosso avançado perante o guarda-redes, onde poderíamos ter feito um resultado mais robusto. Nunca sentimos o jogo descontrolado, tivemos sempre os espaços bem geridos, penso que a equipa esteve muito bem e foi uma vitória importante para nós e espero que galvanize no presente e no futuro."

Fazer o melhor possível: "Temos uma ideia jogo a jogo, que é aquilo que podemos fazer, e queremos fazer o melhor possível no jogo contra o Estoril, tendo em conta todos aqueles objetivos que foram traçados para estes jogos da Taça da Liga. Uma preparação eficaz para a forma como nos queremos apresentar no jogo do dia 30, na Trofa, contra o Trofense. Um jogo importantíssimo para o nosso campeonato, para as nossas ambições desta época."