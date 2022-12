"Quem fica à frente do Benfica na fase de grupos, pode aspirar a chegar longe na prova"

Daniel Ramos avaliou exibição dos cónegos no empate com o Benfica e falou em muito mérito. Equipa de Paulo Alves vai agora defrontar o Arouca nos quartos de final da Taça da Liga, competição que venceu em 2016/17. Daniel Ramos elogiou a forma como o Moreirense surpreendeu o Benfica.

O Moreirense superou o Benfica na corrida aos quartos de final da Taça da Liga. A equipa de Paulo Alves somou os mesmos sete pontos do que o conjunto da Luz, mas conquistou o primeiro lugar do grupo devido ao maior número de golos marcados. O treinador Daniel Ramos, que foi um espectador atento do jogo, salientou que "houve muito mérito do Moreirense na forma como preparou o duelo e conseguiu controlar o jogo interior do Benfica, obrigando o adversário a circular por trás e por fora".

No entanto, também referiu que a equipa de Paulo Alves não se limitou a travar os encarnados. "Além da boa organização defensiva, o Moreirense teve capacidade para sair bem em contra-ataque e colocar algumas vezes o Benfica em dificuldades. O Moreirense teve as suas oportunidades, com duas bolas no poste, contra uma do adversário, mas o Benfica teve mais possibilidades de vencer, só que não foi eficaz."

Para o treinador, o futuro dos cónegos na prova pode reservar mais surpresas. "Quem consegue ficar à frente do Benfica na fase de grupos, pode sempre aspirar a chegar longe na prova, quem sabe até que patamar. Mas cada jogo é um jogo", juntou Daniel Ramos, considerando o Moreirense "uma equipa de I Liga".

O empate entre os líderes das duas principais divisões do futebol português (1-1) acabou por ter um sabor a vitória para os minhotos, embora na verdade tenha colocado um ponto final nos triunfos em todos os jogos até então disputados no seu anfiteatro: seis na II Liga, um na Taça de Portugal e outro a contar para a Taça da Liga.

Luís Rocha e Madson são "reforços"

Luís Rocha e Madson reforçam as opções de Paulo Alves para a receção ao Arouca, na quinta-feira, às 20h30, em jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga. O central cumpriu castigo e o ala já terá condição física que lhe permita ser opção, ao invés do que sucedeu frente ao Benfica, dado que tinha feito apenas dois treinos após lesão, não tendo saído do banco. Em semana sem direito a folga, os mais utilizados no embate com os encarnados fizeram treino de recuperação e os restantes foram sujeitos a um trabalho normal. Na prática, os cónegos iniciam hoje a preparação para o duelo com o Arouca.