Quatro detenções antes da final da Taça da Liga

Desacatos, agressões e posse de droga levaram a PSP a intervir ainda antes do início da partida.

A Polícia de Segurança Pública fez quatro detenções ainda antes da partida. Segundo adiantou o comissário da PSP André Antunes, registaram-se alguns desacatos, que levaram a estas detenções: uma por agressão física a um elemento da PSP, outra por agressão a uma terceira pessoa, que foi presenciada pelos agentes, e outras duas detenções por posse de droga.

Com um estádio esgotado, as claques ainda não entraram no recinto, e estão ainda nas imediações, cumprindo as instruções definidas pelas autoridades policiais