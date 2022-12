"Quartos de final? Não era um objetivo, mas fomos nós que nos metemos nisto..."

Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, após a vitória por 4-1 sobre o Tondela, que garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga. Os viseenses vão defrontar o Boavista, no dia 20, terça-feira, a partir das 20h15.

Análise ao jogo: "Foi uma vitória justíssima. Se foi por números exagerados? Tivemos muitas oportunidades de golo e não há qualquer tipo de dúvida sobre a justiça do resultado. Tivemos dificuldades, jogámos contra uma boa equipa, num terreno difícil mas que até se aguentou minimamente bem. Foi um jogo entre duas boas equipas, que tentaram jogar e, se calhar, mereciam um relvado melhor".

Golos muito bonitos: "Honestamente, o Tondela, merecia fazer, pelo menos, mais um golo. Duas equipas que gostam de jogar, que têm jogadores com qualidade para o fazer, num jogo que era decisivo, o que não é normal, porque qualquer uma destas equipas chegou ao último jogo a depender única e exclusivamente do apuramento e seria de esperar um jogo mais fechado. Foi um jogo aberto, um belo espetáculo de futebol. Estou muito feliz por darmos continuidade ao que temos vindo a fazer, principalmente depois de uma paragem e ansioso para o jogo com o Boavista."

Olhos nos olhos com o próximo adversário: "O Académico já fez frente ao Famalicão e ao Estoril. Agora, o Boavista, em casa, uma excelente equipa, diferente do Estoril e do Famalicão, e estamos "a isto" [assinalou distância curta com a mão direita] da final four. Não era um objetivo, não fazia parte dos nossos planos, mas fomos nós que nos metemos nisto e somos nós que temos de ir até ao fim."

Um sonho chegar à final four? "Sonhar não faz mal, é bom. Com os pés bem assentes na terra, porque temos prioridades, mas sonhar faz bem e é sinal que estamos cá."