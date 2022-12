"Quartos de final? Falta um passo, mas, às vezes, o que custa é mesmo esse passo..."

Declarações do treinador Vítor Martins após o jogo Arouca-Leixões (1-1), da terceira jornada do Grupo G da Taça da Liga.

Contas do apuramento: "Falta um passo [para chegar aos quartos de final da Taça da Liga], mas, às vezes, o que custa é mesmo esse passo, portanto não há nada conquistado, pelo contrário, há sim por conquistar. As perspetivas mantêm-se em aberto, tal como estavam antes de aqui chegarmos."

Análise ao jogo: "Estou muito contente com o que a equipa fez nestes três jogos, mesmo hoje frente a um adversário que joga bem, que está numa posição muito confortável na I Liga, que tem mostrado bons argumentos em todos os jogos, muito bem orientado, com uma excelente equipa técnica. Nós conseguimos jogar de olhos nos olhos, nivelar o jogo, foi sempre um jogo equilibrado. É certo que, com a vantagem do Arouca, é perfeitamente normal nós crescermos e o Arouca abdicar um bocadinho mais do jogo e lançar as transições, e muito bem, portanto esse ascendente foi de alguma forma permitido. Na segunda parte, foi dentro também desse registo, mas a equipa do Leixões quis mesmo muito a vitória, procurando primeiro o empate. Sentíamos que podia ter acontecido por aquilo que fizemos. Estou muito satisfeito, muito orgulhoso."