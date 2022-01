Proença e a final four da Taça da Liga: "Vão ser jogos magníficos"

Presidente da Liga esteve em Leiria, no pontapé de saída da prova que começa na terça-feira.

Leiria recebe pela segunda vez a Final Four da Taça da Liga, este ano com público. A primeira meia-final, entre Benfica e Boavista, é já na terça-feira; no dia seguinte há Sporting-Santa Clara; a final está marcada para sábado. Todos os jogos são às 19h45. "Temos a certeza que quem vier a Leiria vai assistir não só a três magníficos jogos, mas, fundamentalmente, a uma semana repleta de atividade onde a comunidade vai estar toda unida e que coroará o nosso campeão de inverno", afirmou Pedro Proença. O presidente da Liga Portugal diz que "a capacidade de a Taça da Liga trazer a um só palco diversas equipas, eventualmente de níveis diferentes, vai coroar" o público "com duas meias finais absolutamente extraordinárias e com um jogo da final que está a ser preparado ao pormenor para que seja a verdadeira festa do futebol".

Proença considera que o objetivo deste formato é proporcionar uma competição "que os clubes reconhecessem que tinha sentido existir dentro deste calendário", com a "atribuição do primeiro grande prémio da época, o coroar do campeão de inverno".

Jorge Andrade, é um dos 22 embaixadores da Liga e destacou que "Leiria tem condições espectaculares" para receber a final da Taça da Liga e é "uma forma de podermos usar todas as estruturas que existem". Ontem, antigos jogadores como Nuno Gomes, Ricardo Rocha, Oceano, Alan, Fernando Meira, Capucho, Jorge Andrade, João Pinto, Helton, Chainho e Nélson Pereira deram o pontapé de saída no miniestádio da Fan Zone. O resultado do jogo entre embaixadores e figuras públicas como Toy, João Jesus, José Condessa e Diogo Martins foi o menos importante, mas todos transmitiram que o futebol não é só o que acontece dentro das quatro linhas, mas toda a alegria e camaradagem após os desafios.