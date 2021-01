Polémica entre Sporting e FC Porto e covid-19 no Benfica fazem tremer a Taça da Liga

Meias-finais agendadas para esta terça-feira e amanhã. Grande final está marcada para sábado.

A final-four da Taça da Liga, cujo início está marcado para esta terça-feira, com a meia-final entre Sporting e FC Porto, ficou tremida com os mais recentes casos de covid-19 no Benfica e também a polémica entre leões e dragões.

Esta terça-feira, recorde-se, o clube da Luz informou que os testes realizados no Seixal desde sábado detetaram 17 novos casos, deixando nas mãos da DGS a decisão de competir nos próximos 14 dias. O duelo com os minhotos está, portanto, em risco.

Isto surge no dia seguinte à polémica que estalou entre Sporting e FC Porto, depois de o clube de Alvalade ter garantido que os casos de Nuno Mendes e Sporar se trataram de falsos positivos, convocando, por isso, o duo para o clássico.

Perante estas informações, dadas por João Pedro Araújo, diretor clínico dos leões, às que se juntaram as de Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting - "O Sporting foi, sim, prejudicado, não podendo utilizar dois jogadores por um erro de um laboratório, laboratório esse que já admitiu o erro" -, o diretor clínico da UNILABS, Maia Gonçalves, disse O JOGO que do lado do laboratório "não há nenhuma assunção de erro, porque não há erro". "Assinei os testes como positivos. Tudo o que se passou depois daí não faço ideia. Não fomos contactados", revelou ao nosso jornal.

O FC Porto reagiu, colocando mesmo a participação na final-four, agendada para Leiria, em causa. Recorde-se que a final da prova está marcada para o próximo sábado.